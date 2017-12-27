Микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию через Торфяновку

Микроавтобус с неизвестными прорвался через пограничный пункт Торфяновка на границе России и Финляндии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

«Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни», – рассказали в ведомстве.

Сейчас уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие. Торфяновка работает в штатном режиме.