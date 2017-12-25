На Бухарестской улице жильцы дома остались без отопления из-за прорыва трубы

На Бухарестской улице прорвало трубу, отопление отсутствует, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Коммунальная авария произошла в районе домов №31-33. Пользователи заметили, что в Купчино довольно часто происходят подобные аварии: один из комментаторов считает, что район «лидирует по прорывам».

В АО «Теплосеть Петербурга» сообщили, что на месте работает аварийная бригада. В зоне аварии оказались четыре дома, отопление в них поступает в пониженном режиме. Закончить работы планируется к 17:00.