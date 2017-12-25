В Рыбацком на территории школы прорвало трубу с горячей водой

На Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу с горячей водой, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе дома №43, на территории школы №348. На месте работают аварийные службы. В зону аварии попали восемь домов, пока их отапливают в пониженном режиме.

Это уже не первый прорыв трубы на Шлиссельбургском проспекте. Ранее подобный инцидент произошел 19 декабря.