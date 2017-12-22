В Австрии столкнулись два поезда, есть пострадавшие, передает Assosiated Press.

Авария произошла в районе Крицендорфа, вблизи Вены. Представитель австрийской пожарной службы Франц Респергер рассказал, что в результате столкновения пассажирских поездов 17 человек получили ранения. На место происшествия отправлены два спасательных вертолета.