Пистолет пьяного «стрелка» на улице Тамбасова оказался игрушечным

Пистолет, из которого стрелял пьяный мужчина на улице Тамбасова, оказался игрушечным, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел в ночь на 22 декабря. 43-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим из автомата Калашникова. Прибывшие полицейские задержали его во дворе дома 2/3 на улице Тамбасова.

«У мужчины был изъят игрушечный автомат, после чего полицейские доставили гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в ГУ МВД.

В результате «стрельбы» никто не пострадал. На припаркованных во дворе дома автомобилях повреждений не нашли – хотя очевидцы сообщали, что пули попали в них.