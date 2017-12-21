Полиция Мельбурна признала намеренным наезд автомобиля на пешеходов

Наезд на пешеходов в австралийском Мельбурне был умышленным, заявил представитель местной полиции в эфире Седьмого канала австралийского телевидения.

«Мы считаем, что это был умышленный акт», - приводит его слова «Интерфакс». В то же время полицейский не уточнил, идет ли речь о теракте.

По словам очевидцев, автомобиль на большой скорости преднамеренно наехал на пешеходов на улице Флиндерс-стрит. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что машина «просто сбивала всех, люди разлетались в разные стороны».

Инцидент произошел 21 декабря, в результате пострадали 19 человек, в том числе ребенок. Его госпитализировали с травмой головы. По этому делу задержаны двое человек – водитель и пассажир машины.