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Дома в Адмиралтейском районе остались без отопления и горячей воды

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© Фото: BigIceberg / Reddit

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С проблемой обещают разобраться к 21 декабря.

Дома в Адмиралтейском районе остаются без тепла и горячей воды, сообщает «Фонтанка.ру».

Без отопления днем 20 декабря оказались жители дома 62 на Рижском проспекте. Из кранов у них шла только холодная вода. По словам жителей, с похожей проблемой столкнулись и несколько соседних зданий.

Причиной такого похолодания стал дефект на трубопроводе на Рижском проспекте, 60. Его обнаружили во время планового объезда, сообщили сотрудники «Теплосети Петербурга». Ремонтом трубы занимается аварийная бригада.

«В зоне технологического нарушения два здания, у которых горячее водоснабжение в штатном режиме, отопление на пониженных параметрах», – пояснили в «Теплосети». Восстановить теплоснабжение планируется к середине ночи 21 декабря.

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