По факту падения Ан-2 в Нарьян-Маре возбуждено уголовное дело

По факту падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц)», - сообщили представители СК.

В администрации НАО уточнили, что среди пассажиров были сотрудники окружного УМВД и руководитель департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов. На место происшествия выехал врио губернатора округа Александр Цыбульский.

Авария Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара произошла утром 19 декабря. На борту находились 13 человек.

Видео: Авиационные новости 24 / YouTube