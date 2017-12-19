При падении Ан-2 в Нарьян-Маре пострадал чиновник Ненецкого автономного округа

Среди пассажиров упавшего Ан-2 в Нарьян-Маре были чиновники из администрации Ненецкого автономного округа, сообщает телеграм-канал Mash. Среди пострадавших - глава департамента природных ресурсов и экологии НАО Сергей Адриянов. Его имя есть также в списке пассажиров самолета, который опубликовал телеканал «Звезда».

Среди погибших на борту Ан-2 – беременная женщина и ребенок. Ранее сообщалось о трех возможных жертвах падения самолета.

Авария Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара произошла утром 19 декабря. На борту находились 13 человек.