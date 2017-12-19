В Нарьян-Маре упал пассажирский самолет, есть жертвы

Самолет Ан-2 в Нарьян-Маре совершил жесткую посадку. По данным представителей МЧС по Ненецкому автономному округу, в результате погибли два пассажира.

«Во вторник утром произошла жесткая посадка самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. В результате инцидента два пассажира погибли, одиннадцать человек пострадали», - цитирует «Интерфакс». Всего на борту находилось 13 человек.

Телеграм-канал Mash в то же время сообщает о трех погибших. По данным канала, Ан-2 рухнул сразу после взлета: самолет едва оторвался от полосы, после чего неожиданно ушел в землю. На борту находились в том числе дети.