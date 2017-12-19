В Рыбацком в 19 домах перебои с отоплением из-за аварии на трубопроводе

В ночь на 19 декабря проезжую часть на Шлиссельбургском проспекте затопило кипятком из-за прорванной трубы, сообщает «Фонтанка.ру».

В «Теплосети Петербурга» сообщили, что последствия аварии устранили к 04:00. Сейчас специалисты ремонтируют трубопровод, где обнаружен дефект.

Поврежденная теплосеть обеспечивала отоплением 19 домов. Пока тепло в них подаётся на пониженных параметрах с сохранением циркуляции. Горячая вода в квартирах не отключалась. Полностью завершить ремонт на аварийном участке планируется к 17:00.