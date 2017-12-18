После схода поезда с рельсов в США госпитализированы 77 человек

Как минимум 77 человек госпитализированы в штате Вашингтон, США, после железнодорожной аварии, передает ТАСС. По последним данным, в результате происшествия погибли не менее трех пассажиров поезда, жертв среди автомобилистов нет.

«Очевидно, что смерти были», - сказал официальный представитель полиции округа Пирс Эд Тройер. По его словам, вагоны поезда сошли с рельсов и сбили множество легковых автомобилей на шоссе. Часть пострадавших пассажиров состава смогли выбраться из вагонов самостоятельно.

«От трех до четырех машин перевернулись, но их не видно со стороны. Мы проводим заранее подготовленную операцию, чтобы извлечь выживших и доставить раненых в больницу», - пояснил Тройер.

Среди автомобилистов есть раненые, но жертв нет. «Сошедшие с рельсов вагоны поезда сбили несколько машин на шоссе I-5. Множество автомобилистов ранены на дороге, жертв среди автомобилистов нет», - уточнил офис шерифа округа Пирс в своем Twitter.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в США утром 18 декабря. Из-за падения на шоссе Interstate 5 образовалась крупная пробка. Движение поездов на аварийном участке прервано.