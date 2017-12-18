В США пассажирский поезд упал с моста на шоссе

Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон, США, передает «Медуза». Один из вагонов упал с железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе.

Инцидент с поездом компании Amtrak произошел утром 18 декабря приблизительно в 60 километрах к югу от Сиэтла. Из-за падения поезда на шоссе Interstate 5 образовалась крупная пробка. Движение поездов на аварийном участке прервано.

Точной официальной информации о пострадавших пока нет. Как пишет Bloomberg, власти сообщают и о раненых, и о погибших.