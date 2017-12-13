Улицу Шотмана заволокло паром из-за прорыва трубы

На улице Шотмана в Невском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Свидетели опубликовали фотографии и видео с места происшествия. На них видно, что автомобили оказались в кипятке.

В ГУП «ТЭК» сообщили, что дефект на трубопроводе обнаружили в 10:30 утра и вскоре остановили вытекание воды.

На время ремонта в соседних четырех домах ограничено теплоснабжение, горячая вода подается по резервной схеме. В «ТЭК» сообщили, что, согласно нормативу, подобные нарушения устраняются за 13 часов.



Видео: Мегаполис / YouTube