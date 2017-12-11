Трое неонацистов с нунчаками напали на пассажиров метро

Сотрудники Центра «Э» 10 декабря задержали двух молодых людей, напавших на пассажиров метро на станции «Технологический институт», сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Всего нападавших было трое, один из них объявлен в розыск. Хулиганы избили одного из граждан и вытолкали его из вагона. Как пишет «Фонтанка.ру», вслед мужчине они выкрикивали: «Вагон для русских».

Затем неонацисты напали на другого мужчину. Пассажиры пытались помешать злоумышленникам, но те сопротивлялись, используя нунчаки и нож, и в итоге скрылись с места происшествия.

В итоге по «горячим» следам правоохранители задержали двух молодых людей, 18-ти и 16-ти лет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). По данным «Фонтанки», третьему, объявленному в розыск – 21 год, и все нападавшие – приверженцы молодежного течения «Стрейт эйдж». Эта субкультура исповедует здоровый образ жизни, и в России ее часто придерживаются националисты.