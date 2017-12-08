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Болельщиков "Зенита" задержали в Испании после стычки с фанатами "Реал Сосьедада"

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© Фото: landscrona.ru

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Как минимум одного петербуржца госпитализировали после драки с фанатами испанского клуба.

Перед матчем футбольной Лиги Европы между "Зенитом" и "Реал Сосьедадом" в испанском Сан-Себастьяне подрались фанаты команд, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на испанские СМИ. В сети появилось видео, на котором видно, как несколько десятков человек дерутся и бросаются друг в друга стульями.

В инцидент вмешалась полиция. Болельщиков петербургской команды правоохранители уложили на асфальт. Пятеро фанатов задержаны, трое из них были ранены. Как минимум один из петербуржцев госпитализирован.

По данным испанских СМИ, конфликт начали петербургские болельщики - якобы они напали на испанцев. Источник в "Зените", однако, сообщил, что драку начали как раз фанаты "Реал Сосьедада".

"Зенит" победил "Реал Сосьедад" 7 декабря со счетом 3:1 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Чтобы поддержать команду, в Сан-Себастьян прибыло 900 болельщиков из Петербурга.

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