Трубу на проспекте Славы прорвало второй раз за два дня

Проспект Славы второй раз за два дня заволокло паром из-за прорыва трубы. О происшествии сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"По проспекту Славы между Будапештской и Бухарестской опять прорыв трубы. Спасайте свои автомобили из кармана!" - призвали очевидцы.

На месте аварии работают специалисты АО "Теплосети Петербурга", пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей компании. "Идет локализация и обеспечение мер безопасности — установлены ограждения, наши сотрудники призывают людей отойти от опасной зоны и не подходить к своим автомобилям", - сказали в "Теплосети".

Представители службы добавили, что зона ответственности предприятия застрахована, и весь ущерб будет выплачен пострадавшим автомобилистам. Аварию должны устранить в течение суток, на теплоснабжении петербуржцев ситуация не сказалась.

До этого трубу на перекрестке Славы и Будапештской прорвало 5 декабря. Точно так же улицы заволок пар, ограничив видимость автомобилистам. На следующий день, 6 декабря, в "Теплосети" отчитались об устранении аварии с опережением срока.