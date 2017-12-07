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Трубу на проспекте Славы прорвало второй раз за два дня

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Аварию на перекрестке Славы и Будапештской ликвидировали за день до происшествия.

    Проспект Славы второй раз за два дня заволокло паром из-за прорыва трубы. О происшествии сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    "По проспекту Славы между Будапештской и Бухарестской опять прорыв трубы. Спасайте свои автомобили из кармана!" - призвали очевидцы.

    На месте аварии работают специалисты АО "Теплосети Петербурга", пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей компании.  "Идет локализация и обеспечение мер безопасности — установлены ограждения, наши сотрудники призывают людей отойти от опасной зоны и не подходить к своим автомобилям", - сказали в "Теплосети".

    Представители службы добавили, что зона ответственности предприятия застрахована, и весь ущерб будет выплачен пострадавшим автомобилистам. Аварию должны устранить в течение суток, на теплоснабжении петербуржцев ситуация не сказалась.

    До этого трубу на перекрестке Славы и Будапештской прорвало 5 декабря. Точно так же улицы заволок пар, ограничив видимость автомобилистам. На следующий день, 6 декабря, в "Теплосети" отчитались об устранении аварии с опережением срока.

     

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