Возвращение самолета в Пулково объяснили неполадками на борту

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Пулково сразу после взлета из-за неполадок на борту, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на авиакомпанию.

"После выполнения взлета в наборе высоты выявлены неустойчивые показания одной из систем индикаций скорости. Командир воздушного судна выполнил необходимые процедуры и принял решение о возврате в аэропорт вылета Пулково", - сказали представители "Уральских авиалиний".

В авиакомпании сообщили, что самолет сел благополучно, для выполнения рейса во Владивосток предоставят резервный борт. Его вылет, согласно онлайн-табло Пулково, ожидается в 14:00.

Самолет "Уральских авиалиний" вылетел в 9:45, но вернулся в Пулково спустя 17 минут. На борту находились 123 пассажира и 6 членов экипажа. В аэропорту сообщили, что на работе инцидент не сказался, Пулково работает в штатном режиме.