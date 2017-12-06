Лопнувшую трубу на перекрестке Славы и Будапештской починили

Ремонтные работы на трубопроводе на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы завершились с опережением срока, отчитались в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

К работе было привлечено шесть аварийно-ремонтных бригад, а также силы МЧС и городских служб. Главный инженер "Теплосети" Алексей Водолазко сообщил, что несмотря на технологическое нарушение на трубопроводе, горячую воду и отопление жители Фрунзенского района получали без перебоев.

Трубу с горячей водой на перекрестке Славы и Будапештской прорвало 5 декабря. Улицы заволок пар, ограничив видимость автомобилистам.