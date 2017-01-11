Новогодние украшения Петербурга начнут снимать уже 15 января. Об этом сообщается на официальном сайте СПб ГУП «Ленсвет».

Северная столица была полностью «укомплектована» праздничным оформлением 20 декабря. Ожидается, что все украшения отправятся на хранение до следующего года до конца января.

Многие петербуржцы по достоинству оценили новогоднюю иллюминацию. Особенно им понравилась светящаяся арка у Зимнего дворца и волшебные фонтаны, которые засияли в разных скверах в центре Петербурга.

Чаще всего в соцсетях пользователи публиковали снимки огромного фонтана у Адмиралтейства и рождественских ангелов с Малой Садовой улицы.

Всего в городе в канун праздников засверкали около 8 тыс. праздничных украшений, их можно посмотреть здесь.