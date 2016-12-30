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В Петербурге два дня подряд будут греметь праздничные салюты

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© Фото: kudago.com

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Первый станет своеобразной репетицией Нового года, а второй запланирован на саму новогоднюю ночь.

В Петербурге два дня подряд будут греметь праздничные салюты. Первый яркий фейерверк в акватории Невы дадут уже сегодня, 30 декабря, в 22:30, в честь завершения Года кино в России.

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Вспышки света озарят небо над Дворцовой набережной, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова и Троицким мостом. Как пишут организаторы, салют станет своеобразной репетицией Нового года в Северной столице.

Изначально он должен был стать завершением новогоднего светового 3D-шоу на Дворцовой площади, однако сегодня стало известно, что организаторы - компания «Аэрофлот» - решили его продлить.

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Второй большой фейерверк запланирован в Петербурге на саму новогоднюю ночь - он начнется ровно в три часа ночи 1 января. В преддверии салюта на Невском проспекте будут установлены две площадки - у главного портика Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице.

Встреча 2017 года пройдет под девизом «Страна Поздравляет!». Петербуржцев и гостей города ждут прямые включения из разных городов нашей страны. Каждые полчаса на Дворцовой площади будут транслироваться видеопоздравления от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма.

Кроме двух главных городских фейерверков, традиционно будут и другие салюты - петербуржцы последние две недели активно закупают пиротехнику. В связи с этим МЧС по Петербургу опубликовало отдельный рекомендательный список, где можно взрывать петарды.

Всего в список вошло 29 адресов, из них 19 - обособленные поселки и города и всего 10 находятся непосредственно в городе. В ведомстве уточнили, что он носит рекомендательный характер и не предусматривает какие-либо санкции для тех, кто не прислушается к пожарным.

При этом устраивать салюты в центре города строго запрещено, это связано с особым пожарным режимом, действующим в местах проведения массовых праздников. Сотрудники МЧС будут дежурить в режиме повышенной готовности не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех каникул.

Места в Петербурге, где можно запускать фейерверки:

 

1. Санкт-Петербург, в створе проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного

2. Санкт-Петербург, напротив дома 114, корпус 2, по проспекту Металлистов

3. Санкт-Петербург, аллея Славы Пожарных

4. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 4, корп. 3

5. г. Сестрорецк, пл. Свободы

6. п. Песочный, площадь перед Домом культуры и творчества

7. г. Зеленогорск, Банковская пл

8. п. Белоостров, ул. Восточная, д. 11а

9. п. Репино, Муниципальный парк, ул. Нагорная

10. п. Молодежное, ш. Приморское, д. 659

11. п. Солнечное, 1-я Боровая, д. 1

12. п. Комарово, ул. Привокзальная – Привокзальная пл. (около платформы) .

13. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 11, парк Авиаторов

14. Санкт-Петербург, ш. Московского, д. 1, парк Городов Героев

15. Территория между ул. Бухарестской и Загребским бульваром (вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару)

16. Парк Интернационалистов (пересечение ул. Бухарестской и пр. Славы) 17. Парк "Озеро Долгое" (пересечение пр. Королева и ул. Ольховой)

18. п. Лисий Нос, ш. Приморское, д. 48

19. п. Ольгино, Коннолахтинский пр., д. 3

20. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, Парк «Малиновка» .

21. п. Стрельна, ш. Петербургское, д. 69

22. Новый Петергоф, ш. Ропшинское, 8 (площадка за торговым центром)

23. Новый Петергоф, ул. Разводная (напротив дома № 29)

24. Старый Петергоф, ул. Шахматова (напротив дома № 14, корп. 1)

25. г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32-36 (площадь у Фонтана) .

26. г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28

27. г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16

28. п. Горелово, ул. Политрука Пасечника (напротив д.1)

29. Пересечение ул. Литке и дороги к ДЮСШ у дома 11/37

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