Новогодняя ночь в Петербурге будет теплой и дождливой. Об этом порталу «Санкт-Петербург.ру» сегодня, 30 декабря, рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

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«Последний день 2016 года станет очень теплым, будет порядка четырех-пяти градусов тепла, к вечеру также похолоданий не ожидается», - отметил Колесов.

По его словам, даже ночью с 31 декабря на 1 января градусник термометра не опустится ниже трех градусов тепла. При этом и днем, и ночью, будет облачная погода и дожди.

Первого января в Северной столице начнет холодать, синоптики обещают нулевую температуру. Также это станет единственным сухим днем, со второго числа начнутся морозы и снегопад.

Более того, настоящая зима не заставит себя ждать - после 3 января Петербург ожидают морозы до 14-15 градусов.