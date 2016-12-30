В Петропавловской крепости 7 января пройдут Рождественские гуляния. Крепость откроет свои двери для гостей ровно в полдень. Петербуржцев ждут традиционные игры и забавы, танцы, вертепные представления и выступления фольклорных коллективов.

Смольный анонсировал концерт с участием петербургских артистов и творческих коллективов: мужского церковного хора «Ковчег», казачьей шоу-группы «ЗЛАТО», клоун-мим-театра «Мимигранты» со знаменитым «Бумажным шоу», прекрасных «матрешек» - дуэта «МарФФы».

Также в программе - праздник грации и пластики от шоу-балета «Фридом», который не только покажет, что умеет делать сам, но и научит всех желающих. Специально для детей подготовлена серия мастер-классов, на которых они узнают: как сделать идеальное рождественское украшение для дома и чем разукрасить имбирный пряник, а также научатся создавать объемные колокольчики при помощи бисероплетения.

Кроме того, в крепости устроят фотосессию на фоне арт-обьектов - символов Рождества, будет проведена викторина для детей и взрослых о традициях Рождественских празднований. На празднике будет веселые скоморохи и красны девицы – аниматоры, а также танцевальные мастер-классы.

Кроме того, в дни каникул в Петропавловской крепости работает выставка Ice Fantasy. В специальном шатре с минусовой температурой можно полюбоваться ледяными фигурами героев сказок, чудесных зверей и исторических персонажей. Главный экспонат выставки семиметровый корабль, повторяющий очертания «Черной жемчужины».

Где: Петропавловская крепость

Когда: 7 января 2017 года, праздник начинается с 12 часов

Стоимость: вход свободный