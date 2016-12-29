На Елагином острове в январе пройдут Рождественские встречи

На Елагином острове в начале января пройдут Рождественские встречи. Интерактивные и развлекательные программы пройдут в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса, где вас ожидает знакомство со старинными традициями празднования Рождества Христова.

Во время Рождественских встреч вы сможете увидеть красочные вертепные представления – народные кукольные спектакли на библейские сюжеты, а также новогодние сказочные истории.

Вы станете участником красочного вертепного представления или новогоднего сказочного спектакля, под руководством пряничных мастеров научитесь расписывать пряники разноцветной глазурью, узнаете секреты приготовления этого лакомства и заберете сладкий подарок с собой.

Здесь можно будет вдоволь насладиться зимними забавами на открытом воздухе и повеселиться от души! В стоимость билета входит посещение кукольного представления, участие в мастер-классе и интерактивной программе на открытом воздухе. Полную программу можно посмотреть по этой ссылке.

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Где: Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, Елагин остров (ЦПКиО) - Елагин остров, 4

Когда: с 3 по 7 января по три сеанса в день – в 12, 14 и 16 часов

Стоимость: от 100 до 500 рублей