Петербургские автомобилисты выстроятся в огромную автоелку

Петербургские автомобилисты решили присоединиться к всероссийскому флешмобу "автоелка" и выстроиться в самую большую ель в стране с фарами и аварийными огнями вместо гирлянд.

Водители соберутся завтра, 30 декабря, под Вантовым мостом на проспекте Обуховской обороны,130б. Старт флешмобу дадут в 23 часа, говорится на станице флешмоба в социальной сети "ВКонтакте".

Для того, чтобы побить рекорд жителей Хабаровска и Челябинска, петербуржцам нужно собрать елку из 98 и более машин. Участвовать в автоелке могут все желающие.

В этот же день, 30 декабря, состоится еще один новогодний флешмоб в Петербурге - жители и гости Северной столицы устроят хоровод вокруг елки на Дворцовой площади.