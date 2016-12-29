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Нападающий СКА Ковальчук подарил коррекционной школе необычную елку

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© Фото: vk.com/play_and_help

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Он купил ее за миллион рублей на благотворительном аукционе.

Нападающий СКА Илья Ковальчук подарил петербургской коррекционной школе-интернату №580 необычную елку - он купил ее за миллион рублей на аукционе, устроенном благотворительной организацией Play and Help в начале декабря. Об этом сообщает "Комсосмольская правда".

Ель, украшенная авторскими игрушками и стеклянными шарами с автографами, - лот от Евгения Плющенко. Ставку в миллион, который за новогоднее уникальное дерево предложил Ковальчук, уже никто не смог перебить. Вырученные на аукционе деньги пойдут на создание детского реабилитационного центра в Волгограде.

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"По словам многократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, эту ель он дарил проекту Play and Help для помощи детям, потому что она является символом побед, надежд и новых достижений. И мы очень благодарны нашему попечителю Илье Ковальчуку, который приобрел ее для детей", - цитирует КП организаторов аукциона.

Сам Ковальчук приехать в школу не смог. Вместо него к детям пришел Дед Мороз, а компанию ему составили одноклубники Ковальчука – Андрей Ряшенцев, Никита Богданов, Денис Кондратьев и Иван Трошков. Они принесли с собой множество других подарков.

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