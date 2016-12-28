«Дедморобус» с оркестром начал давать концерты в центре Петербурга. На борту красно-белого ретроавтобус ездят десять зимних волшебников.

Читайте также:

Как встретишь: Новый год-2017 в Петербурге - праздничная программа

Они исполнят новогодние песни и раздадут прохожим конфеты во время остановок у городских достопримечательностей.

Стартует ретроавтобус с Дедами Морозами ежедневно с площади у торгового центра «Галерея». Повстречать веселых дедушек можно будет сегодня, 28 декабря, а также 29 и 30 числа.

Деды Морозы с радостью приветствуют горожан, поздравляют их с наступающими праздниками и фотографируются.