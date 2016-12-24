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Дед Мороз зажег главную елку Петербурга и открыл Рождественскую ярмарку (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Волшебник вместе со своей внучкой Снегурочкой дал старт масштабным праздничным гуляниям в Северной столице.

Дед Мороз из Великого Устюга вместе со своей внучкой Снегурочкой дал старт праздничным гуляниям в Петербурге, он зажег елку на Дворцовой площади и открыл Рождественскую ярмарку около ТЮЗа.

Сани с оленями для петербургской погоды не очень подходят, поэтому Дед Мороз прибыл в город на украшенном квадроцикле. Сказочный кортеж сопровождали необычные мотоциклы - трайки и еще более необычные автомобили – багги.

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Волшебник торжественно зажег огни на Главной городской Елке и принял участие в новогоднем концерте на Дворцовой площади. Кроме того, по такому поводу была показана небольшая часть 3D-шоу, которое полностью представят жителям и гостям города лишь в понедельник, 26 декабря.

После Дворцовой площади Дед Мороз сразу отправился на Пионерскую, где начала работу XI Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка. Здесь же обосновалась официальная резиденция дедушки – она будет работать все дни проведения ярмарки с 24 декабря по 8 января.  

В этом году участие в ярмарке подтвердили 16 зарубежных стран и 14 регионов РФ. На площади представлены более 150 домиков ремесленников, где можно будет приобрести эксклюзивные сувениры, сладости и теплые подарки.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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