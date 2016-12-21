Отправить письмо Деду Морозу теперь можно во «ВКонтакте»

Дед Мороз завел страницу «ВКонтакте»: теперь ему можно отправлять новогодние пожелания личным сообщением в соцсети. Об этом сообщает портал «m24».

По данным портала, в прямом эфире онлайн-видеочата #VKLive сам Дед Мороз отметил, такой способ общения позволит ему читать письма, пока он находится в разъездах по стране.

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«Пока я нахожусь в Новогоднем путешествии, переезжая из города в город, буду читать ваши добрые послания и согревать свое сердце. Только вы уж постарайтесь, родные мои, не тратить мое волшебное время просто так, а пишите по делу», - отметил волшебник.

Он также призвал не расстраиваться если ответ последует не сразу, объяснив это загруженным графиком накануне Нового года. «Как только минутка свободная будет – сразу отвечу на ваши сообщения», – добавил Дед Мороз.

Дед Мороз приедет из Великого Устюга в Петербург 24 декабря. Он зажжет гирлянды на елке на Дворцовой площади и даст старт новогодним праздникам.