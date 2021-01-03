В России комментаторы в социальных сетях обрушили свою критику на шоу "Голубой огонёк".
Пользователи социальных сетей не оценили программы телеканалов, которые показывали новогодние шоу.
Перед Новым годом ежегодно показывают одно и то же шоу "Голубой огонёк", которое уже надоело зрителям телевизоров. Люди с аккаунтами в Twitter и YouTube, а также в других социальных сетях выразили своё мнение о том, что создаётся впечатление, как будто в России больше нет никого талантливого, кроме тех, которых показывают в "Голубом огоньке". Также писали о том, что зрители были переполнены чувством стыда во время просмотра шоу. По информации "Интерфакс", только 12 процентов зрителей включили посмотреть "Голубой огонёк".
В России были раскритикованы "Голубые огоньки"
© Фото: pixabay.com
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Россияне сказали, что подобные шоу стыдные.
В России комментаторы в социальных сетях обрушили свою критику на шоу "Голубой огонёк".
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