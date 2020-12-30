Спрос на многие товары в Новый год в Петербурге вырос в 5 раз

В декабре жители Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода в 2 раза чаще покупали икру, чем за такой же период в прошлом году.

В Северной столице в пять раз вырос спрос на товары к Новому году. Наибольшей популярностью у петербуржцев пользуются набор конфет, икра и шпроты. Спрос на эти товары вырос на 189, 106 и 99 процентов соответственно.

Кроме того, спрос на самые популярные товары к новогоднему столу, такие, как мандарины и крабовые палочки, вырос на 70%.

Также сообщается, что в основном на столе жителей Петербурга будет лежать слабосоленая рыба и новогодняя выпечка, так как спрос на эти товары составил 19% и 15% соответственно.