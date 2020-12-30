В Тик-Токе появился Дед Мороз

В социальной сети TikTok появился новый новогодний пользователь. Так, на знаменитой интернет-платформе завел свой аккаунт Дед Мороз. Завести новый аккаунт помог школьник из Калининграда. Теперь любой зритель сможет увидеть обставленную резиденцию Деда Мороза.

В своих выкладываемых видео Дед Мороз поет песни и показывает как другие люди наряжают елку на Новый год, а также снимает развлекательные ролики.

В последнем своем ролике под песню «Дискотеки Авария» он провел экскурсию по своей резиденции. Кроме того, он опубликовал видео, где показал, как школьник помог ему завести новый аккаунт в популярной социальной сети.