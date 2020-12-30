Около 300 человек отпразднуют Новый год в Пулково

По информации, из Санкт-Петербурга не имеют возможность вылететь более трёх сот человек из-за того, что шасси в неисправном состоянии. Авиапассажиры не могут вылететь в Бишкек. В аэропорту им сообщили, что вылет задержится минимум на 26 часов.

Основываясь на расписании в Пулково, рейс U6 8833 авиалинии "Уральские авиалинии" должен был совершить вылет 29 декабря в 23:45, однако, из-за неисправности пассажиры остались в аэропорту.

Горячая линия "Уральские авиалинии" молчат по поводу вылета,в петербургском аэропорту есть только один сотрудник, представляющий авиакомпанию "Уральские авиалинии", он пытается сейчас решить проблему.