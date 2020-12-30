В Гатчине свалилась новогодняя ёлка

Очевидцы в социальной сети "Вконтакте" поделились информацией о случившемся падении новогодней ёлки в центре Гатчины.

Падение праздничного дерева случилось вчера в ночь с 29 на 30 декабря. Праздничная новогодняя ёлка стояла в центре Соборной площади. Ель упала из-за обледенения, порывистый ветер просто снёс украшенное ледяное дерево.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вступили в силу "новогодние" коронавирусные ограничения, по которым целых пять дней общественные места: рестораны, музеи, театры не работают до 3 числа. Исключением стали точки на АЗС, вокзалах и аэропортах.