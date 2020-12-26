Врачи рассказали, какие лекарства необходимо приобрести на Новый год

Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарственные препараты должны быть в аптечке на Новый год. Медик заявила, что необходимо иметь при себе в новогодние праздники аспирин и сорбенты.

«Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», — сообщила терапевт.

Кроме того, врач посоветовала купить на Новый год кроворазжижающие препараты.

Николай Косенков, доктор медицинских наук, посоветовал не злоупотреблять алкогольными напитками в праздники, во избежание покупки большого количества лекарств.