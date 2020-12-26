Большинство россиян планирует правильно распоряжаться деньгами в следующем году

В Сбербанке провел исследование на выявление главных целей россиян в 2021 году.

Исследователи сообщили, что 39% населения России планирует правильно пользоваться своими деньгами и сформировать подушку безопасности. Другие 30% людей хотят больше времени уделять дому и семье, а 24% граждан страны намереваются бросить вредные привычки и вести здоровый образ жизни. Оставшиеся 7% планируют совершить крупную покупку.

Кроме того, эксперты выяснили, что половина населения России будут загадывать желания на тему здоровья. Остальная часть — будут затрагивать финансы.

Стоит отметить, что традицию загадывания желания под бой курантов соблюдает около 75% россиян.