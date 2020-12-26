Никас Сафронов рассказал о лучшем подарке для россиян на Новый год

Никас Сафронов, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор, поделился о том, что он считает лучшим новогодним подарком. По мнению заслуженного художника Российской Федерации, закрытие реалити-шоу "Дом-2" вполне могло себе стать подарком для жителей России. По словам художника, у проекта "Дом-2" исключительно разлагающее влияние на общество, которое оказывалось в течение 16 лет эфирного времени.

Никас Сафронов поделился, что испытал крайне положительные эмоции и ощущения, когда узнал новость о закрытии, по его мнению, разлагающего общество шоу. Он считает, что закрыть "похабную" программу надо было уже давно. Художник очень переживает за новое поколение, которое, по словам Ниаса, во многом не дополучило некоторых истинных ценностей.