В следующем году 31 декабря будет официальным выходным

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты, проинформировал, что в грядущем 2021 году день 31 декабря может быть определён как официальный выходной.

Министр труда и соцзащиты сказал, что по поручению президента Владимира Путина в министерстве в следующем году будут разрабатывать правки в Трудовой кодекс РФ. С будущими поправками в кодексе будет возможно определить 31 декабря как официальный выходной по всей стране.

Само решение о разработке поправок уже принято, в следующем году министры начнут производить работу.