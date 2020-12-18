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Алексей Васильев посоветовал петербуржцам вспомнить прелесть традиции отмечать Новый год в кругу семьи

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© Фото: conservatory.ru

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Ректор консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова уже много лет проводит Новый год в кругу семьи.

Алексей Васильев, ректор государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, рассказал, что уже долгие годы придерживается традиции встречать Новый год и проводить старый в узком кругу семьи.


Он заявил, что поддерживал такую традицию ещё до пандемии, а также, что нарушать это намерений нет. Алексей Васильев также сказал, что как встречать Новый год - это личное дело каждого человека, однако, сегодняшние непростые условия могут выступить помощниками в поддержке восстановления традиции встречать Новый год в узком кругу семьи.
Алексей Васильев посоветовал воздержаться от гуляний на улицах шумными компаниями в этом году и масштабных поездок. Лучший вариант провести праздник для ректора - это семейное тёплое торжество.

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