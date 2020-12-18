Алексей Васильев посоветовал петербуржцам вспомнить прелесть традиции отмечать Новый год в кругу семьи

Алексей Васильев, ректор государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, рассказал, что уже долгие годы придерживается традиции встречать Новый год и проводить старый в узком кругу семьи.



Он заявил, что поддерживал такую традицию ещё до пандемии, а также, что нарушать это намерений нет. Алексей Васильев также сказал, что как встречать Новый год - это личное дело каждого человека, однако, сегодняшние непростые условия могут выступить помощниками в поддержке восстановления традиции встречать Новый год в узком кругу семьи.

Алексей Васильев посоветовал воздержаться от гуляний на улицах шумными компаниями в этом году и масштабных поездок. Лучший вариант провести праздник для ректора - это семейное тёплое торжество.