Жители Петербурга стали массово покупать подарки к Новому году

В Санкт-Петербурге средник чек на покупку подарков для Нового года в конце ноября — начале декабря превысил 1,8 тысяч рублей.

Пресс-служба интернет-магазина Ozon сообщила, что жители Северной столицы стали чаще делать онлайн-покупки. Продажи новогодних подарков на Ozon в Петербурге, а также в Ленинградской области в конце ноября выросли на 52% по сравнению с прошлым годом. За прошедшее время средний чек товаров этой категории вырос на 30%.

Стало известно, что в этом году горожане с большим трепетом относятся к украшению квартиры из-за того, что многие будут отмечать праздники дома.

На Ozon чаще всего заказывают елки, которые уже украшены ягодами, шишками или искусственным снегом.