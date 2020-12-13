Новогоднюю елку на Дворцовой площади начали украшать
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На главной елке города уже зажгли первые огни.
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