Большинство россиян не собираются тратить большие деньги на продукты для новогоднего стола

Новый год все ближе, а значит, жители страны начинают массово закупать подарки, а также продукты для новогоднего стола. Согласно опросам, в среднем, россияне готовы потратить на подарки и продукты не более 15 тысяч рублей.

Сервис онлайн-кредитования IDF Eurasia сообщает, что около 18% жителей страны планируют потратить 15-20 тыс. рублей на Новый год. Около 10% россиян планируют потратить более 20 тысяч рублей. Кроме того, 4% опрашиваемых не собираются тратиться на Новый год.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в 2021 году цены на хлеб снизятся. Однако на продукты для новогоднего стола цены перед праздниками сильно вырастут.