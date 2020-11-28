Пора покупать ёлку! Скоро жители города Санкт-Петербург смогут украсить своё новогоднее дерево и создать атмосферу приближения самого ожидаемого праздника страны. Так что, достаём новогодние огоньки, ёлочные игрушки и, разумеется, красную звезду на макушку дерева.

По информации, ёлочные базары откроются и заработают уже 20 декабря, в воскресенье. Поэтому в промежуток с 20 по 31 декабря жители Северной столицы смогут приобрести себе главный символ Нового года.

На данный момент ещё не все адреса известны месторасположения торговых точек ели , в ближайшее время должны будут состояться аукционы.

Напомним, что губернатор города сообщил, что подписано распоряжение о запрете гуляний в новогоднюю ночь, однако, некоторых жителей Северной столицы, которые особо сильно захотят погулять, удержать дома, разумеется, не смогут.