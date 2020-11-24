Власти Санкт-Петербурга не в силах запретить стихийные гуляния в Новый год

На заседании городского правительства 24 ноября, во вторник, было сообщено, что абсолютно все праздничные мероприятия в Новый год будут переведены исключительно в онлайн-формат. Власти города также сообщили, что метро тоже не будет работать в новогоднюю ночь, как мы уже сообщали ранее, чтобы граждане меньше находились на улицах и не собирались в группы людей, чтобы не заражать друг друга ОРВИ и коронавирусом.Но власти города не смогут запретить особо желающим погулять выйти на улицу в новогоднюю ночь, как в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Недавно Владимир Круглый, сенатор и заслуженный врач, сообщил, что в крупных городах ограничения намереваются ужесточить, так как обстановка с вирусной инфекцией ухудшается.