Петербургская подземка не будет работать в новогоднюю ночь

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания с членами правительства поднял вопрос о режиме работы петербургской подземки в новогоднюю ночь и Рождество. В результате заседания депутаты пришли к решению о прекращении работы метро в новогоднюю ночь.

Такое решение принято из-за того, что в городе большинство новогодних мероприятий пройдет в формате онлайн. На данный момент в Петербурге запланировано более 500 праздничных мероприятий, большая часть из которых пройдет дистанционно. Детские елки покажут малышам по телевизору в формате телевизионного спектакля, а подарки для детей будут доставлены им на дом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что приезда Деда Мороза в Северную столицу не будет, в связи с острой эпидемиологической ситуацией в городе.