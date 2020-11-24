Дед Мороз не приедет в Петербург

Константин Сухенко, председатель Комитета по культуре, во вторник, 24 ноября, на заседании правительства заявил, что приезда Деда Мороза в Санкт-Петербург на Дворцовую площадь не будет.

Депутат отметил, что встреча жителей Северной столицы и Деда Мороза не состоится из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе. К тому же, введены новые ограничения по посещению массовых мероприятий для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

В городе на Неве запланировано более 500 различных мероприятий на Новый год, из которых большая часть пройдет в формате онлайн.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в преддверии Нового года, на Дворцовой площади впервые за шесть будет установлена живая ель.