Стало известно, что главный атрибут одного из самых ожидаемых праздников страны доставят из Хиттолово. Дерево для украшения срубят в Всеволжском районе.

Праздничная ёлка будет доставлена на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга из деревни в Ленинградской области. Андрей Чистяков, кто является главой городского центра рекламы и праздничного оформления, сообщил о том, что праздничное дерево будет в высоту около 25 метров. Также глава городского центра рекламы и праздничного оформления отметил, что сама установка новогодней ёлки продлится около двух недель. Поэтому скоро, на главной площади Санкт-Петербурга, будет красоваться новогодняя ёлка, что указывает на то, что праздники уже близко и подготовка идёт полным ходом. Несмотря на пандемию, Новый год не отменяется.