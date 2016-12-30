Россияне смогут получить призы за утреннюю пробежку 1 января

Общественная палата РФ и федеральный проект "Трезвая Россия" устраивают праздничный конкурс "Трезвый Новый год".

Для участия в нем необходимо выложить в социальных сетях фотографию с утренней пробежки 1 января. Селфи надо опубликовать в девять часов утра, а в описании указать хештег #ТрезваяРоссия.

Три первых победителя получат беговые кроссовки, которые выбирали при помощи экспертов в области биатлона. Еще десять победителей получат в качестве утешительного приза горный травяной чай, сообщается на сайте Общественной палаты.