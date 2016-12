Ленивые каникулы: лучшие фильмы и сериалы в новогодние праздники

"Викинг"

Один из самых ожидаемых отечественных блокбастеров 2016 года — "Викинг", посвященный истории прихода к власти князя Владимира Святославича. Главную роль в фильме исполнил Данила Козловский. Кроме него, в картине сыграли Александр Устюгов, Кирилл Плетнев, Александра Бортич, Светлана Ходченкова и другие звезды российского кино.

При создании киноленты за несколько лет поучаствовало более трех тыс. человек. Критики высоко оценили техническую составляющую "Викинга", похвалив качество создания эпохи Руси X века.

Съемки натурных сцен проводились в Крыму, декорации фильма впоследствии стали объектами кино-парка "Викинг".

В прокат "Викинг" вышел в двух версиях в зависимости от возрастного ограничения — "12+" и "18+". Это связано с решением адаптировать картину для семейной аудитории и любителей более жестких сцен.

Дата выхода: 29 декабря

"Три богатыря и Морской царь"

В первый день Нового года в прокат выйдет "Три богатыря и Морской царь", седьмой мультфильм из цикла про трех богатырей.

На этот раз богатыри будут решать семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают отправиться в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и "залатать бюджет". Как оказалось, морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. Главным героям придется решать эту проблемы с помощью дружбы, смелости и любви.

Главных героев мультфильма озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский, Валерий Соловьев, Елена Шульман, Мария Цветкова и другие актеры.

Дата выхода: 1 января

Новые серии "Шерлока"

Телеканал BBC One объявил дату выхода и названия новых серий телесериала "Шерлок". Первая из них, "Шесть Тэтчеров" (The Six Thatchers), будет показана в Великобритании 1 января, вторая, "Лгущий детектив" (The Lying Detective) - 8 января, а третья, название которой официально еще не объявили, выйдет 15 января.

Первый канал, который не первый год показывает "Шерлока", даст возможность увидеть новые серии в день их выхода в Британии, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на свой источник.

В конце ноября BBC опубликовала тизер четвертого сезона "Шерлока". На видео главные герои в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена сидят в затопленной квартире на Бейкер-стрит.

Сюжет нового сезона сериала пока держится в тайне, однако автор сценария телесериала Стивен Моффат упоминал в интервью о том, что история взаимоотношений Шерлока и его брата Майкрофта, которые постоянно ссорятся, является интересной.

Первый сезон "Шерлока" вышел летом 2010 года. Следующие сезоны были показаны в январе 2012 и 2014 годов соответственно. 1 января 2016 года вышел специальный выпуск "Шерлока" под названием "Безобразная невеста", действие которого происходило не в наши дни, а в 1895 году.

Именно "Шерлок" сделал главных актеров сериала, Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена, всемирно известными актерами.

Дата выхода: с 1 января

Один дома

В новогодние каникулы по традиции будет показан классический новогодний фильм "Один дома". Он рассказывает о Кевине, которого родители из-за спешки забыли взять с собой в путешествие в Париж. Оставшись один дома, мальчик будет противостоять двум грабителям.

Фильм покажут 2 января по "Первому каналу" в 10:10. После него начнется "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Во втором фильме родители не забыли взять Кевина с собой, однако в аэропорту мальчик перепутал своего отца с мужчиной в той же одежде и вместо Майами улетел в Нью-Йорк.

Дата показа: 2 января в 10:10

"Кредо убийцы"

"Кредо убийцы" — это американский научно-фантастический боевик, который режиссера Джастин Курзель снял по мотивам популярной серии компьютерных игр Assassin’s Creed.

Фильм рассказывает о корпорации "Абстерго", которая создала технологию по высвобождению генетической памяти. Она используется для того, чтобы через наследников ассасинов найти древний артефакт — яблоко Эдема.

Благодаря революционным технологиям, Каллум Линч проживает жизнь своего предка Агилара в Испании XV века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер. Также в картине снялись Марион Котийяр, Джереми Айлорн, Брендан Глисон и другие.

Особенность исторических сцен фильма — все разговоры будут происходить на испанском языке.

При съемках фильма каскадеру Дэмиену Уолтерсу пришлось спрыгнуть с высоты почти в сорок метров — одна из самых больших высот в истории кино.

Дата выхода: 5 января

"Изумрудный город"

Сериал "Изумрудный город" станет очередной экранизацией произведений Фрэнка Баума о стране Оз. Тем не менее, в этот раз классическая история будет представлена в альтернативном и более мрачном варианте.

В центре сюжета — 20-летняя Дороти Гейл и ее полицейская собака, которых торнадо уносит в мир, далекий от нашего — мистическую землю, охваченную кровавой войной между конкурирующими королевствами, в страну Оз. Дороти попадает в этот опасный мир и раскрывает свою истинную судьбу.

Все 10 серий первого сезона "Изумрудного города" снял Тарсем Сингх, обладатель награды Берлинале за фильм "Запределье". Сценарий сериала основан на сюжете всех 14 книг о стране Оз.

В сериале сыграют молодые актеры Адриа Архона ("Настоящий детектив") и Герран Хауэлл ("Молодой дракула"). Также в сериале снялся Винсент Д'Онофрио, известный по фильму "Цельнометаллическая оболочка" и сериалу "Закон и порядок — Преступные намерения".

Дата выхода: 8 января

Ла-Ла Ленд

Немного продлить свои выходные и не растерять ощущение праздника поможет поход в кино на "Ла-Ла Ленд". Это американский трагикомедийный фильм-мюзикл, снятый Демиеном Шазеллом. Мировая премьера ленты состоялась 31 августа 2016 года на Венецианском международном кинофестивале, где фильм удостоился награды "Золотой лев" за лучший фильм.

О "Ла-Ла Ленд" стало известно 5 июня 2014 года, когда на главные роли рассматривались Майлз Теллер и Эмма Уотсон, однако вскоре оба артиста покинули проект. 30 апреля 2015 года на замену им пришли Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Фильм рассказывает об истории любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах.

Харизматичная начинающая актриса покорила сердце джазового пианиста. Роман главных героев фильма "Ла Ла Лэнд" начинается в Лос-Анджелесе.

В этом городе, где атмосфера пропитана амбициями, романтикой и славой знаменитостей, любовь настигает музыканта неожиданно. Изменив привычное течение жизни, непрошеное чувство расцветает вопреки его воле. Для влюбленных начинаются дни, полные грез и надежд, но у судьбы свои виды и на девушку, и на очарованного ею маэстро.

Дата выхода фильма: 12 января

