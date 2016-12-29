В центре Петербурга запустят новогодний трамвай

По центру Петербурга прокатится новогодний трамвай.

Праздничный транспорт отправляется от дома 24 по Большой Посадской улице и делает круг по историческому центру Северной столицы, трижды пересекая Неву и столько же раз — малые реки и каналы. Полная поездка на трамвае продлится два часа.

Праздничный вагон был создан по мотивам ленинградского трамвая "Стиляга", поэтому современную модель зачастую называют "Стиляга XXI века".

В его салоне есть мягкие диваны, лакированное дерево и блестящий хром, а корпус состоит из обтекаемых форм.

На новогоднем трамвае будут ездить Дед Мороз и Снегурочка, которые предложат пассажирам викторины и конкурсы, сладкие подарки и рассказ о традициях Нового года в разных странах.

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В основном "Стиляга XXI века" будет ездить в вечернее время, когда на улицах города зажигаются праздничные огни.

Количество мест в трамвае ограничено. Узнать о наличии свободных мест можно в группе "ВКонтакте" или по телефону: +7-981-795-37-46.

Расписание новогоднего трамвая:

30 декабря – 12:00

30 декабря – 17:00

31 декабря – 12:00

4 января – 19:00

5 января – 18:00

6 января – 20:00